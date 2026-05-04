На белорусских дорогах тестируют новые камеры с ИИ 2 4.05.2026, 8:45

На табло над дорогой высветится номер авто и нарушение.

В ГАИ рассказали о тестировании новых систему на белорусских дорогах, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В ГАИ пояснили, что суперсовременные камеры пока тестируют на одной из республиканских трасс — автодороге Р-53. Система фиксирует нарушения и тут же отправляет их для информирования водителей, выводя данные на табло над дорогой. Через пять километров от точки фиксации на табло над трассой высветится госномер авто и допущенное нарушение.

Умная система сканирует транспорт, проверяя непройденные техосмотры, непристегнутые ремни безопасности, превышения скорости или разговор по телефону при движении.

— Система будет работать всегда. Однако в качестве пресечения правонарушений в виде неиспользования ремней безопасности либо же разговора по телефону во время движения — мы пока проходим тестирование, — прокомментировал начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков.

При этом в Центре защиты персональных данных Беларуси обратили внимание на то, что согласно белорусскому законодательству госномер авто считается персональными данными, которые нельзя публиковать без согласия владельца.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com