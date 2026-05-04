закрыть
4 мая 2026, понедельник, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сурков написал Рогозину: «Дед сошел с ума»

1
  • 4.05.2026, 8:40
  • 2,298
«Сурков написал Рогозину: «Дед сошел с ума»
ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ
ФОТО: KP.RU

Историк рассказал о реакции российских чиновников на начало войны.

Бывший первый замглавы администрации президента России Владислав Сурков, который долгое время был куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», назвал российского диктатора Владимира Путина «сошедшим с ума», когда тот развязал полномасштабную войну против Украины в 2022 году.

Об этом в эфире YouTube-канала блогера Павла Иванова рассказал российский историк, сталинист Евгений Спицын, заметил «Диалог».

По словам Спицына, об этом он узнал от бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который получил от Суркова СМС с соответствующим содержанием.

«И вот он мне показывает переписку с Сурковым. Сурков пишет Рогозину: «Дед (речь о Путине — ред.) сошел с ума», — рассказал он.

На уточняющий вопрос Иванова, когда именно произошла эта переписка, Спицын заявил, что в 2022 году, а также отметил, что такой точки зрения придерживается далеко не только Сурков среди представителей российских властных элит, считая решение начать войну роковой ошибкой.

«Понятно, кого он имел в виду под дедом — Путина. Дед сошел с сума. Вот такое понимание того, что произошло в 2022 году, вы думаете только в голове у Суркова? Нет. Я думаю, что у значительной части чиновников, которые сидят в том числе и в самых высоких кабинетах», — добавил он.

По словам Спицына, разница между Сурковым и этими чиновниками заключается лишь в том, что первый сделал «фальстарт», поэтому, возможно, уже находится за пределами России, а те заняли выжидательную позицию.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко