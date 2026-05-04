«Сурков написал Рогозину: «Дед сошел с ума» 1 4.05.2026, 8:40

2,298

ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

Историк рассказал о реакции российских чиновников на начало войны.

Бывший первый замглавы администрации президента России Владислав Сурков, который долгое время был куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», назвал российского диктатора Владимира Путина «сошедшим с ума», когда тот развязал полномасштабную войну против Украины в 2022 году.

Об этом в эфире YouTube-канала блогера Павла Иванова рассказал российский историк, сталинист Евгений Спицын, заметил «Диалог».

По словам Спицына, об этом он узнал от бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который получил от Суркова СМС с соответствующим содержанием.

«И вот он мне показывает переписку с Сурковым. Сурков пишет Рогозину: «Дед (речь о Путине — ред.) сошел с ума», — рассказал он.

На уточняющий вопрос Иванова, когда именно произошла эта переписка, Спицын заявил, что в 2022 году, а также отметил, что такой точки зрения придерживается далеко не только Сурков среди представителей российских властных элит, считая решение начать войну роковой ошибкой.

«Понятно, кого он имел в виду под дедом — Путина. Дед сошел с сума. Вот такое понимание того, что произошло в 2022 году, вы думаете только в голове у Суркова? Нет. Я думаю, что у значительной части чиновников, которые сидят в том числе и в самых высоких кабинетах», — добавил он.

По словам Спицына, разница между Сурковым и этими чиновниками заключается лишь в том, что первый сделал «фальстарт», поэтому, возможно, уже находится за пределами России, а те заняли выжидательную позицию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com