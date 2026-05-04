закрыть
4 мая 2026, понедельник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Суперкроссовер Ferrari вышел на новый уровень

  • 4.05.2026, 8:33
Суперкроссовер Ferrari вышел на новый уровень

Модель стала более агрессивной и управляемой.

Ferrari представила ещё более экстремальную версию своего кроссовера Purosangue. Модель с V12 мощностью 715 лошадиных сил получила новый пакет Handling Speciale, ориентированный на водителей, ценящих максимальную управляемость и эмоции за рулём, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Главное внимание инженеры уделили доработке шасси. Активная подвеска была перенастроена, что позволило сократить крены кузова примерно на 10% и сделать поведение автомобиля более точным на извилистых дорогах. Также обновлена логика работы восьмиступенчатой роботизированной коробки передач — переключения стали быстрее, особенно в спортивных режимах.

Изменения коснулись и звука двигателя. При запуске и разгоне V12 теперь звучит ещё более выразительно. При этом ключевые характеристики остались прежними: разгон до 100 км/ч занимает около 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает примерно 310 км/ч.

Внешне версия Handling Speciale отличается новыми колёсами с алмазной обработкой, карбоновыми элементами, чёрными акцентами и обновлёнными деталями отделки.

Официальная цена пакета пока не раскрывается, однако ожидается, что он существенно увеличит стоимость базовой модели, которая уже стартует примерно с 430 тысяч долларов. Новая версия может появиться на рынке в ближайшие годы как модель следующего поколения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко