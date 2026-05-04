Суперкроссовер Ferrari вышел на новый уровень 4.05.2026, 8:33

Модель стала более агрессивной и управляемой.

Ferrari представила ещё более экстремальную версию своего кроссовера Purosangue. Модель с V12 мощностью 715 лошадиных сил получила новый пакет Handling Speciale, ориентированный на водителей, ценящих максимальную управляемость и эмоции за рулём, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Главное внимание инженеры уделили доработке шасси. Активная подвеска была перенастроена, что позволило сократить крены кузова примерно на 10% и сделать поведение автомобиля более точным на извилистых дорогах. Также обновлена логика работы восьмиступенчатой роботизированной коробки передач — переключения стали быстрее, особенно в спортивных режимах.

Изменения коснулись и звука двигателя. При запуске и разгоне V12 теперь звучит ещё более выразительно. При этом ключевые характеристики остались прежними: разгон до 100 км/ч занимает около 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает примерно 310 км/ч.

Внешне версия Handling Speciale отличается новыми колёсами с алмазной обработкой, карбоновыми элементами, чёрными акцентами и обновлёнными деталями отделки.

Официальная цена пакета пока не раскрывается, однако ожидается, что он существенно увеличит стоимость базовой модели, которая уже стартует примерно с 430 тысяч долларов. Новая версия может появиться на рынке в ближайшие годы как модель следующего поколения.

