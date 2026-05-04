Между российским Генштабом, ФСБ и Росгвардией вспыхнул конфликт 4.05.2026, 9:20

Пришлось вмешаться Путину.

Покушения на высокопоставленных российских офицеров в тылу привели к конфликту между представителями силовых структур РФ. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на отчет разведки одной из стран ЕС, который издание получило от источника.

Доклад передали ряду медиа: CNN, FT и российским Важным историям.

Согласно документу, в декабре 2025 года на заседании по вопросам безопасности поссорились начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Росгвардии Виктор Золотов. Их пришлось успокаивать российскому диктатору Владимиру Путину.

Герасимов, Бортников и Золотов перекладывали друг на друга ответственность за недостатки системы безопасности. Герасимов резко упрекнул спецслужбистов за неспособность предвидеть покушения. Начальник Генштаба также пожаловался на нехватку человеческих ресурсов для физической защиты офицеров в тылу. Бортников, в свою очередь, оправдывался, подчеркивая невозможность системного предупреждения нападений. Он упрекнул министра обороны РФ за отсутствие в его ведомстве спецподразделения, которое бы занималось физической защитой высших руководителей — по примеру других силовых структур.

Золотов также напомнил, что имеющиеся в его распоряжении ресурсы не могут выделяться на защиту офицеров министерства обороны. Он также адресовал Герасимову рекомендации по оперативной безопасности для офицерского состава МО, чем вызвал гнев начальника Генштаба.

После такой перепалки Путин поручил Федеральной службе охраны охрану Герасимова и еще десяти высокопоставленных офицеров министерства обороны.

6 февраля Москве неизвестный пытался застрелить генерал-лейтенанта минобороны РФ Владимира Алексеева. Он выжил, но находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ обвинил в покушении украинскую Службу безопасности и заявил о задержании двух подозреваемых, которые якобы признали свою вину.

Украина опровергла причастность к покушению на российского генерал-лейтенанта, заявив, что не имеет к этому никакого отношения.

Издание The Washington Post писало, что к покушению на генерала может быть причастна Россия — в частности из-за его роли в подавлении бунта Евгения Пригожина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com