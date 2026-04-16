Новые камеры начали выводить нарушения на экран над трассой 6 16.04.2026, 17:36

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Фотофакт.

На трассе Р53 Слобода — Новосады появились новые камеры, которые в режиме реального времени выводят нарушения проезжающих автомобилей на информационное табло над дорогой. Фото нововведения 15 апреля опубликовал Instagram-аккаунт dorogi_zhodino_smolevichi.

Экран установлен на участке между Жодино и Курганом. На табло отображается номер автомобиля, а также напоминания для водителей: «пристегнись», «пройдите техосмотр», «оплатите штраф ГАИ».

По словам водителей, похожее табло уже работает и в районе Динаровки в направлении Минска.

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