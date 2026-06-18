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Зеленский встретился с Моди

  • 18.06.2026, 4:00
Зеленский встретился с Моди
Фото: Офис Президента Украины

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которой обсудили сотрудничество стран в различных сферах.

«Встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Наши страны имеют большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты. Сегодня мы обсудили, как наполнить их еще большим содержанием и развить сотрудничество в различных сферах», - отметил президент.

Зеленский и Моди обменялись мнениями относительно потенциала взаимовыгодного партнерства и согласились, что важно его развивать.

Премьер-министр Индии подчеркнул, что готов оперативно рассмотреть все предложения Украины. Лидеры договорились, что команды будут в контакте.

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