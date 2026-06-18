Зеленский встретился с Моди
- 18.06.2026, 4:00
Что обсуждали.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которой обсудили сотрудничество стран в различных сферах.
«Встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Наши страны имеют большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты. Сегодня мы обсудили, как наполнить их еще большим содержанием и развить сотрудничество в различных сферах», - отметил президент.
Зеленский и Моди обменялись мнениями относительно потенциала взаимовыгодного партнерства и согласились, что важно его развивать.
Премьер-министр Индии подчеркнул, что готов оперативно рассмотреть все предложения Украины. Лидеры договорились, что команды будут в контакте.