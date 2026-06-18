Основатель Amazon предложил перенести промышленность на Луну 18.06.2026, 2:59

ДЖЕФФ БЕЗОС

ФОТО: CNBC

Чтобы спасти Землю.

Основатель Amazon и исполнительный председатель совета директоров Blue Origin Джефф Безос считает, что перенос тяжелой промышленности за пределы Земли – единственный сценарий, при котором экономический рост может сосуществовать с сохранением окружающей среды. Об этом Безос сказал в ходе конференции VivaTech в Париже.

Развитие космической инфраструктуры позволит превратить всю Землю в сплошную парковую зону, которая при этом сможет поддерживать жизнь в три раза большего числа людей, чем сейчас. Луна сыграет первостепенную роль в этом плане, считает бизнесмен.

«Это своеобразный подарок. Это так близко к Земле. Добраться туда можно за три с половиной дня, вернуться – тоже за три с половиной дня. Можно отправиться туда в любое время, не нужно ждать, пока расположение планет окажется идеальным», – сказал Безос.

Чтобы вывести материалы с поверхности Луны в космос, требуется в 28 раз меньше энергии на килограмм, чем при старте с Земли, пояснил он. Например, добывать и доставлять на орбиту жидкий кислород с Луны значительно проще и дешевле.

По мнению Безоса, экономическая логика освоения Луны столь же убедительна, как и экологическая.

Прежде всего это огромный запас ресурсов. В течение 4,5 миллиардов лет Луна подвергалась метеоритной бомбардировке, поэтому непосредственно под ее поверхностью находятся все необходимые минералы для строительства космической инфраструктуры. Компания Blue Origin уже работает над проектами использования местных ресурсов (in-situ), например, учится изготавливать солнечные панели непосредственно из лунного реголита.

В постоянно затененных кратерах у полюсов Луны находится водяной лед. С помощью электролиза его можно разлагать на жидкий кислород и жидкий водород – идеальное топливо для космических аппаратов. Это позволит заправлять посадочные модули прямо на поверхности, обеспечив постоянное присутствие человека на спутнике.

Благодаря этим ресурсам человечество сможет строить крупные вычислительные центры и энергетические системы в космосе, используя материалы с Луны и околоземных астероидов, пояснил Безос. В будущем даже микрочипы для орбитальных дата-центров будут производиться за пределами Земли, а обратно на планету будут передаваться только готовые результаты вычислений.

Марс и более отдаленные цели, по его замыслу, будут следующими, но только после того, как будет заложен фундамент на Луне.

«Мы будем строить колонии на Марсе и далее. «Луна – важный первый шаг», – сказал Безос.

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