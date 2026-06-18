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Украинские боевые роботы представили на международной выставке

  • 18.06.2026, 5:43
Украинские боевые роботы представили на международной выставке
Фото: DevDroid

Видео.

Украинская компания DevDroid, занимающаяся разработкой оборонных технологий, представила на выставке Eurosatory 2026 два боевых наземных робота Droid TW 12.7 и Droid NW 40. Оба комплекса уже используются украинскими военными. Об этом LIGA.net сообщила команда компании DevDroid.

В компании утверждают, что Droid TW 12.7 стал первым наземным роботизированным комплексом, уничтожившим бронетехнику противника в ходе боевой операции.

Droid TW 12.7 оснащен дистанционно управляемым пулеметным модулем калибра 12,7 мм и может выполнять разведывательные и ударные задачи. Другой комплекс, Droid NW 40, оснащен автоматическим гранатометом калибра 40 мм и предназначен для поражения живой силы и укрепленных позиций противника.

Обе системы работают под управлением платформы Droid Box, которая отвечает за связь, управление и обеспечивает функции обнаружения целей с использованием элементов искусственного интеллекта.

По словам разработчиков, их системы использовались не только для огневой поддержки, но и для удержания позиций без участия пехоты на протяжении более месяца.

Кроме того, один из роботов принимал участие в операции, в ходе которой российские военные сдались в плен без прямого контакта с украинскими бойцами, что, как отмечают в DevDroid, демонстрирует возможности дистанционного ведения боевых действий.

Компания также сообщила о намерении развивать сотрудничество с иностранными производителями и инвесторами, в частности путем создания совместных предприятий и расширения производства.

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