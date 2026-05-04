США начинают операцию в Ормузском проливе 1 4.05.2026, 8:04

Она будет носить название «Project Freedom».

Президент США Дональд Трамп заявил, что с утра понедельника по ближневосточному времени Вашингтон начнет сопровождать заблокированные в Ормузском проливе суда и «безопасно выведет их из этих ограниченных вод, чтобы они могли свободно и эффективно продолжать свою деятельность». Операция будет носить название «Project Freedom», сообщает BBC.

В посте в соцсети Truth Social американский президент заявил, что «страны со всего мира» обратились к США «с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в Ормузском проливе». В ответ Вашингтон пообещал, что будет сопровождать суда из этих стран и «безопасно выведет их из этих ограниченных вод, чтобы они могли свободно и эффективно продолжать свою деятельность».

Операция под названием «Project Freedom» начнется в понедельник утром по ближневосточному времени, уточнил глава Белого дома. Он добавил, что это — гуманитарный жест со стороны США и стран Ближнего Востока, «но в особенности — Ирана».

Вскоре после заявления Трампа в соцсетях высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Тегеран будет рассматривать любую попытку США вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня.

«Любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение перемирия», — написал в соцсети X глава комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана Ибрахим Азизи.

Новая инициатива Вашингтона по Ормузскому проливу не обязательно будет предусматривать сопровождение торговых судов кораблями ВМС США, сообщил со ссылкой на двух американских чиновников корреспондент Axios Барак Равид.

По словам одного из собеседников Равида, корабли ВМС США будут находиться «вблизи» на случай, если понадобится предотвратить нападение иранских военных на торговые суда, проходящие через пролив. Кроме того, источники заявили, что ВМС США предоставят судам информацию о наилучших маршрутах в проливе, имея в виду маршруты, не заминированные иранской армией.

Центральное командование США сообщило, что в «Project Freedom» примут участие 15 000 военнослужащих, ракетные эсминцы и более 100 самолетов.

