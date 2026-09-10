Украинскую систему РЭБ «Ай-Петри» впервые показали на выставке в Польше 10.09.2026, 18:37

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Фото: oboronka.mezha.ua

Система способна фиксировать цели на расстоянии 20–30 километров.

Украинскую систему радиоэлектронной борьбы «Ай-Петри» впервые продемонстрировали на международной выставке MSPO-2026, которая проходит в Польше, пишет «Оборонка».

Разработка способна глушить сигналы управления беспилотниками, а также подавлять управляемые авиабомбы.

Разработку системы РЭБ начали в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым. Название «Ай-Петри» выбрали в честь самой высокой горы полуострова, пояснил представитель компании Storkway, которая разработала и производит систему.

По его словам, комплексы тактического уровня поставляются на фронт с 2024 года и, в частности, взаимодействуют с 12-м Центром специального назначения. Компания уже поставила около 400 систем РЭБ, которые работают по всей линии соприкосновения.

«Он может быть выполнен в двух вариантах: стационарный или мобильный. Перевозится он на пикапе, может легко развернуться за 10 минут двумя членами экипажа и начать функционировать. Его состав: поворотная платформа, на которой устанавливаются модули, каждый из которых имеет два канала, «джемеры». Также модуль имеет антенну для обнаружения, радар, который «слушает» радиочастоты приближающихся дронов», - рассказал собеседник издания.

Средство РЭБ работает в диапазоне частот от 300 до 6000 тысяч мегагерц. «Ай-Петри» обладает функцией полного вращения и сканирует пространство на 360 градусов, а угол охвата одной логарифмической антенны составляет около 45 градусов.

В режиме обнаружения комплекс потребляет мощность 250 ватт, а во время подавления целей — до 2 тысяч ватт. По словам представителя компании Storkway, в зависимости от рельефа средство способно фиксировать цели на расстоянии 20–30 километров.

Производитель разработал собственное программное обеспечение для комплекса «Ай-Петри», основой которого является система ситуационной осведомленности «Лира». Она позволяет собирать данные с других радаров и формировать целостное поле для обнаружения и перехвата воздушных угроз.

«У нас есть возможность интегрироваться с радиолокационным полем. У нас есть прямая связь с радарами Robin, Saab Giraffe, и наша система «Лира» объединяет всю эту информацию и предоставляет данные о местонахождении, чтобы мы могли эффективно управлять этим средством», — сказал собеседник издания.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, благотворительный фонд которого закупил первые партии комплекса, рассказал, что систему РЭБ «Ай-Петри» впервые продемонстрировали на международной выставке. Комплекс планируют использовать для защиты объектов критической инфраструктуры, портов, а также работают над решением для прикрытия объектов железной дороги.

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