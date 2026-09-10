ГАИ проводит рейды в Минской области

ГАИ проводит рейды в Минской области1
- 10.09.2026, 19:36
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За чем следят в первую очередь.
Госавтоинспекция организовала на территории Минской области специальную профилактическую акцию, которая продлится до конца выходных.
С 10 по 13 сентября проводятся рейды по выявлению лихачей.
В указанные дни наряды ДПС приближены к потенциально опасным участкам автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, где чаще всего случаются аварии из-за превышения скорости движения.
Для пресечения нарушений, в том числе со стороны мотоциклистов, организован негласный и смешанный контроль.
Госавтоинспекция Минской области призывает соблюдать Правила дорожного движения, быть дисциплинированными и внимательными на дороге. И это важно не только в дни проведения акции.
Нарушители могут нарваться на штрафы. Суммы обозначены в ст. 18.12 КоАП Беларуси.
За превышение скорости предусмотрены следующие штрафы:
от 10 до 20 км/ч – до 1 базовой величины (45)
от 20 до 30 км/ч – от 1 до 3 базовых (45–135)
от 30 до 40 км/ч – от 3 до 10 базовых (135–450)
от 40 км/ч и выше – от 8 до 12 базовых (360–540).
При повторном превышении скорости более чем на 20 км/ч в течение года предусмотрено более строгое наказание – от 5 до 15 базовых величин (225–675) или лишение права управления сроком до одного года.