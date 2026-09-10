Премьер Латвии: Готовим новые жесткие меры против России и Беларуси 10.09.2026, 20:08

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Андрис Кулбергс

Фото: LETA, Edijs Pālens

Для Минска и Москвы это станет новым ударом в экспорте сельскохозпродукции.

В Латвии предложили ввести таможенную пошлину в размере 300% на транзит и переработку зерна из России и Беларуси. Такое заявление сделал латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс, пишет издание LSM.

Кулбергс считает, что использование морских портов Латвии для экспорта российского зерна «больше неприемлемо». В связи с этим правительство планирует ввести пошлину в размере 300% на транзит и переработку зерна из России и Беларуси.

Кроме того, латвийские власти намерены усилить меры по выявлению зерна, которое Россия украла со временно оккупированных территорий Украины. По его словам, соответствующие предложения сейчас изучаются.

Эксперты отмечают, что если Латвия действительно введет пошлину в размере 300% на зерно из России и Беларуси, то это фактически приведет к тому, что Москва и Минск больше не смогут отправлять его на экспорт через латвийские морские порты. Это станет новым ударом для них в экспорте сельскохозяйственной продукции.

Ввести санкции против российского зерна могут и другие страны Балтии. Литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс уже заявил, что использование литовской инфраструктуры для экспорта зерна из РФ противоречит основам государства.

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