NSJ: Российские банки теряют миллиарды

NSJ: Российские банки теряют миллиарды3
- 10.09.2026, 20:26
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Дефицит бюджета уже достиг $82 млрд.
Российская экономика сталкивается сразу с несколькими серьезными проблемами, которые усиливаются из-за затяжной войны против Украины. По оценке начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, Москва способна финансировать боевые действия как минимум до 2027 года, а при сохранении нынешних ресурсов — и до 2028-го, пишет National Security Journal.
Иващенко назвал три главные проблемы российской экономики: нехватку рабочей силы, растущий дефицит федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковской системе.
Дефицит бюджета уже достиг $82 млрд. Только за первую половину 2026 года он вырос примерно на 40%. Дополнительное давление создают украинские удары по российской инфраструктуре. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы нарушают поставки топлива и заставляют Москву тратить деньги на ремонт поврежденных объектов.
Серьезные проблемы возникают и у банков. В 2026 году россияне уже вывели из них около $24,7 млрд. Причиной стали опасения возможного изъятия или заморозки вкладов для финансирования войны. Это создает проблемы с ликвидностью и одновременно осложняет для Кремля привлечение денег через выпуск облигаций.
«Наши удары способствуют росту дефицита бюджета Российской Федерации, который сегодня составляет $82 млрд», — заявил Иващенко.
При этом говорить о скором крахе российской экономики преждевременно. Безработица находится на низком уровне, государственный долг сравнительно невелик, а огромные природные ресурсы позволяют Москве компенсировать часть последствий санкций.
Одним из последствий войны для России стала острая нехватка рабочей силы. Массовый набор контрактников и потери на фронте сокращают число доступных работников, из-за чего компании вынуждены повышать зарплаты и конкурировать с армией за сотрудников.
«У России по-прежнему достаточно ресурсов для ведения войны против Украины», — признал Иващенко.
Однако затяжной конфликт все сильнее увеличивает цену войны для российской экономики.