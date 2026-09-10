NSJ: Российские банки теряют миллиарды 3 10.09.2026, 20:26

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Дефицит бюджета уже достиг $82 млрд.

Российская экономика сталкивается сразу с несколькими серьезными проблемами, которые усиливаются из-за затяжной войны против Украины. По оценке начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, Москва способна финансировать боевые действия как минимум до 2027 года, а при сохранении нынешних ресурсов — и до 2028-го, пишет National Security Journal.

Иващенко назвал три главные проблемы российской экономики: нехватку рабочей силы, растущий дефицит федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковской системе.

Дефицит бюджета уже достиг $82 млрд. Только за первую половину 2026 года он вырос примерно на 40%. Дополнительное давление создают украинские удары по российской инфраструктуре. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы нарушают поставки топлива и заставляют Москву тратить деньги на ремонт поврежденных объектов.

Серьезные проблемы возникают и у банков. В 2026 году россияне уже вывели из них около $24,7 млрд. Причиной стали опасения возможного изъятия или заморозки вкладов для финансирования войны. Это создает проблемы с ликвидностью и одновременно осложняет для Кремля привлечение денег через выпуск облигаций.

«Наши удары способствуют росту дефицита бюджета Российской Федерации, который сегодня составляет $82 млрд», — заявил Иващенко.

При этом говорить о скором крахе российской экономики преждевременно. Безработица находится на низком уровне, государственный долг сравнительно невелик, а огромные природные ресурсы позволяют Москве компенсировать часть последствий санкций.

Одним из последствий войны для России стала острая нехватка рабочей силы. Массовый набор контрактников и потери на фронте сокращают число доступных работников, из-за чего компании вынуждены повышать зарплаты и конкурировать с армией за сотрудников.

«У России по-прежнему достаточно ресурсов для ведения войны против Украины», — признал Иващенко.

Однако затяжной конфликт все сильнее увеличивает цену войны для российской экономики.

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