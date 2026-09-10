закрыть
11 сентября 2026, пятница, 20:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NSJ: Российские банки теряют миллиарды

3
  • 10.09.2026, 20:26
  • 3,126
NSJ: Российские банки теряют миллиарды

Дефицит бюджета уже достиг $82 млрд.

Российская экономика сталкивается сразу с несколькими серьезными проблемами, которые усиливаются из-за затяжной войны против Украины. По оценке начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, Москва способна финансировать боевые действия как минимум до 2027 года, а при сохранении нынешних ресурсов — и до 2028-го, пишет National Security Journal.

Иващенко назвал три главные проблемы российской экономики: нехватку рабочей силы, растущий дефицит федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковской системе.

Дефицит бюджета уже достиг $82 млрд. Только за первую половину 2026 года он вырос примерно на 40%. Дополнительное давление создают украинские удары по российской инфраструктуре. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы нарушают поставки топлива и заставляют Москву тратить деньги на ремонт поврежденных объектов.

Серьезные проблемы возникают и у банков. В 2026 году россияне уже вывели из них около $24,7 млрд. Причиной стали опасения возможного изъятия или заморозки вкладов для финансирования войны. Это создает проблемы с ликвидностью и одновременно осложняет для Кремля привлечение денег через выпуск облигаций.

«Наши удары способствуют росту дефицита бюджета Российской Федерации, который сегодня составляет $82 млрд», — заявил Иващенко.

При этом говорить о скором крахе российской экономики преждевременно. Безработица находится на низком уровне, государственный долг сравнительно невелик, а огромные природные ресурсы позволяют Москве компенсировать часть последствий санкций.

Одним из последствий войны для России стала острая нехватка рабочей силы. Массовый набор контрактников и потери на фронте сокращают число доступных работников, из-за чего компании вынуждены повышать зарплаты и конкурировать с армией за сотрудников.

«У России по-прежнему достаточно ресурсов для ведения войны против Украины», — признал Иващенко.

Однако затяжной конфликт все сильнее увеличивает цену войны для российской экономики.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар