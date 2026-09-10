Из Германии выдворили более 150 российских дипломатов и членов их семей 17 10.09.2026, 22:34

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Фото: Shutterstock

Из-за инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига.

Из Германии после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига были высланы более 150 сотрудников российских диппредставительств и членов их семей, сообщило посольство России в ФРГ.

По словам дипломатов, более сотни тысяч человек, как граждан Германии, так и проживающих в стране россиян, лишились доступа к консульским услугам.

Вечером 4 августа сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124. На дроне находилось около 800 г взрывчатого вещества «Семтекс». В ту же ночь грузовой самолет DHL после взлета столкнулся с неизвестным объектом и получил незначительные повреждения, после чего сел в Ганновере.

1 сентября Германия обвинила в инциденте с беспилотниками Россию.

После этого власти Германии заявили о расторжении контракта на использование Русского дома в Берлине и закрытии генконсульства России в Бонне. По словам министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля, генконсульство прекратит работу 18 сентября.

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