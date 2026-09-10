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В октябре у банков Беларуси появятся изменения

  • 10.09.2026, 19:04
  • 2,890
В октябре у банков Беларуси появятся изменения
Иллюстрационное фото

У «Беларусбанка» их будет сразу несколько.

У некоторых банков в октябре появятся изменения. «Зеркало» составило подборку новшеств.

«Белгазпромбанк» с 1 октября внесет изменения по некоторым карточкам. Новшество касается процентов, которые начисляют на остаток на счетах, к которым привязаны зарплатные Visa Platinum, Visa Infinite Optima, Visa Infinite, Mastercard Black Edition. «Снижены пороговые суммы положительных остатков в беларусских рублях, при достижении которых начисляется повышенный процент», — уточняет финансовое учреждение.

«МТбанк» с 1 октября внесет корректировки в отношении своего мобильного приложения. «Актуализирована политика в отношении обработки персональных данных, а также уточнен порядок по предоставлению согласия при оказании услуг в мобильном приложении MTbank Moby, — сообщает финансовое учреждение. — Уточнен процесс регистрации в мобильном приложении MTbank Moby для клиентов с мобильных устройств с операционной системой Android и клиентов — абонентов иностранных операторов мобильной связи».

Клиенты «Беларусбанка» с 1 октября не смогут в свои аккаунты в мобильном приложении добавлять оформленные на других людей карточки. А если они не удалят их, то с этой даты не смогут пользоваться никаким «пластиком» в M-Belarusbank. «Это было удобно, чтобы помогать родственникам распоряжаться счетом или вести совместный бюджет. Но для предупреждения мошеннических операций такой опции скоро больше не будет», — поясняли ранее в финансовом учреждении.

Также с октября в новом онлайн-банке Belarusbank станут доступны бесплатные push-уведомления об операциях по многим карточкам. К примеру, для «пластика» «Клубов Бархат», #настарт, «Карт-бланш», «Свои», а также по карте учащегося — о расходах.

А для держателей карточек «Клубов персона», «Леди», «Мужской клуб», «Изи-карта», #можновсё, «Зебра», «Шчодрая» и «Лайм» будут доступны бесплатные push-уведомления о приходных и расходных операциях.

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