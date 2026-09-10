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Главная слабость России

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  • 10.09.2026, 18:49
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Главная слабость России

Сможет ли Москва адаптировать свою внешнюю политику к меняющемуся миру?

Россия добилась большего влияния на мировой арене, чем многие на Западе ожидали. Однако ее нынешнее преимущество во многом связано с нестабильностью международной системы, которая в будущем может измениться. К такому выводу приходит аналитик Андрей Кортунов в статье для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Представление о России как о державе, находящейся в состоянии неуклонного упадка, не соответствует действительности. Москва сохранила статус ядерной сверхдержавы, располагает мощными вооруженными силами и огромными запасами природных ресурсов. Западные санкции также не привели к экономическому и политическому коллапсу.

Россия особенно выигрывает от мира, где происходят конфликты, много национализма и конкуренции между государствами. В таких условиях военная сила, ядерный потенциал и доступ к нефти, газу, урану, удобрениям и другим ресурсам дают Кремлю серьезные рычаги влияния.

«Россия не может победить Запад в открытую, но способна держаться на равных и играть в ничью», — пишет Кортунов.

Но этот период нестабильности не обязательно будет долгим. Если после ухода президента США Дональда Трампа Вашингтон вернется к более тесному сотрудничеству с союзниками, а глобальная торговля и международные институты вновь оживут, а Москва потеряет свое преимущество.

Главная слабость России — это технологическое отставание. Жесткий контроль государства над частным сектором мешает развитию предпринимательства и инноваций в сферах искусственного интеллекта, робототехники, квантовых технологий и чистой энергетики.

Демографические проблемы также усложняют перспективы страны. Экономика не сможет бесконечно компенсировать нехватку внутренних ресурсов экспортом нефти и газа, особенно на фоне возможного снижения мирового спроса на ископаемое топливо.

«Постоянная конфронтация с США и Европой не отвечает долгосрочным интересам России», — отмечает Кортунов.

Москве в будущем придется искать вариант более прагматичных отношений с Европой, отходить от модели «осажденной крепости» и учиться адаптироваться к изменениям мирового порядка. Иначе нынешняя устойчивость может обернуться застоем и постепенной потерей позиций.

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