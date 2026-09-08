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Анджей Почобут вернулся в Беларусь

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  • 8.09.2026, 16:32
  • 26,264
Анджей Почобут вернулся в Беларусь
Анджей Почобут
Фото: Бартош Велиньски

Смелый шаг белорусского журналиста.

Журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут прибыл в Гродно. Фото экс-политзаключенного на фоне набережной Немана опубликовал журналист Бартош Велиньски. На родине он намерен встретиться с семьей и коллегами из Союза поляков Беларуси. Поездка должна продлиться неделю, сообщает Gazeta Wyborcza.

Почобут, как пишет издание, прежде заявлял, что в Гродно планирует «посетить разные места». «Очень много людей оказали мне помощь: покупали еду, посылали посылки, пока я сидел и мог их получать. В лагере это право у меня отняли. Я за помощь очень благодарен, она помогла мне выжить», — сказал он.

Белорусский журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут был незаконно осужден в 2023 году на 8 лет колонии. В апреле текущего года его освободили в результате обмена.

После освобождения он добился получения белорусского паспорта. Ранее Почобут неоднократно говорил, что планирует приехать в Беларусь в сентябре — на съезд Союза поляков Беларуси.

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