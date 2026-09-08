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Какой фрукт на самом деле поднимает настроение

  • 8.09.2026, 13:20
  • 3,476
Какой фрукт на самом деле поднимает настроение

Секрет кроется в кишечнике.

Долгое время считалось, что для здоровья мозга необходимо есть рыбу и морепродукты, а апельсины — это лишь источник витамина C для борьбы с простудой. Однако недавние масштабные исследования ученых из Гарвардской медицинской школы перевернули это представление. Выяснилось, что цитрусовые играют ключевую роль в поддержании эмоционального равновесия и психического здоровья.

Об этом пишет medicalnewstoday.

Один апельсин — минус 20% риска депрессии

Исследователи проанализировали данные более чем 100 000 человек, собиравшиеся на протяжении десятилетий. Результаты оказались поразительными: регулярное употребление цитрусовых снижает вероятность развития депрессии на одну пятую. Примечательно, что ни яблоки, ни бананы не обладают подобным профилактическим эффектом.

Секрет кроется в кишечнике

Ученые обнаружили прямую связь между любовью к цитрусовым и состоянием микрофлоры. Оказалось, что эти фрукты способствуют росту полезной бактерии Faecalibacterium prausnitzii.

Как это работает:

Бактерия активирует особые метаболические пути в организме.

Это стимулирует выработку серотонина и дофамина — главных нейромедиаторов, отвечающих за радость, мотивацию и хорошее настроение.

Эти вещества не только улучшают работу ЖКТ, но и передают сигналы в мозг, стабилизируя психическое состояние.

Почему это важно?

Связь между кишечником и мозгом (так называемая ось «кишечник-мозг») подтверждается все новыми фактами. Если раньше бактерию F. prausnitzii знали только как защитника от воспалительных процессов в кишечнике, то теперь доказано ее влияние на уровень счастья человека.

Цитрусовые нельзя назвать прямой заменой антидепрессантам, которые лечат уже клинические состояния. Однако в качестве мощной и доступной профилактики им практически нет равных среди фруктов.

Резюме: пища для ума и души

Включение апельсинов, мандаринов или лимонов в ежедневный рацион — это не просто привычка для укрепления иммунитета, но и реальный вклад в ваше душевное спокойствие. Благодаря уникальному воздействию на микрофлору, цитрусовые по праву могут считаться настоящей «пищей для ума», помогающей организму самостоятельно синтезировать гормоны счастья.

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