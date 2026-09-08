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Украина объявила в международный розыск белоруса

  • 8.09.2026, 13:51
  • 4,242
Украина объявила в международный розыск белоруса

Его подозревают по двум уголовным статьям.

Украина объявила в международный розыск гражданина Беларуси Евгения Малинковича, его подозревают по двум уголовным статьям: о нарушении правил торговли товарами двойного назначения и помощи стране-агрессору в составе группы и по предварительному сговору, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на свои источники.

Дело 43-летнего гомельчанина расследовали заочно, теперь суд постановил его заочно арестовать.

Малинковичу вменяют в вину то, что он организовал поставки оптического стекла из Украины в Россию через Польшу. Стекло, о котором идет речь, предназначалось для ООО «КОЛТ», расположенного в Рязани — компании, которая выполняет заказы российского ВПК.

По данным следствия, в Польшу стекло привозили граждане Украины, было зафиксировано несколько таких перевозок, но общий объем не уточняется.

Как отмечает «Свабода», стекло, перевозку которого организовал Малинкович, имеет в составе особые добавки, благодаря которым не темнеет, и используется при производстве военной и космической техники.

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