закрыть
4 сентября 2026, пятница, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко на ШОС+ предстал дряхлым стариком

26
  • 2.09.2026, 15:13
  • 31,638
Лукашенко на ШОС+ предстал дряхлым стариком

Фото без ретуши.

Лукашенко на заседании ШОС+ в Бишкеке оказался в объективах российских фотографов. Диктатор, чьи фото тщательно ретушируют придворные пропагандисты, на самом деле выглядит глубоко дряхлым стариком.

Несмотря на заметное похудение после американских препаратов, которые привез диктатору спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул, правитель остается далек от лучшей формы. Судя по видео выступлений в Кыргызстане, у Лукашенко сильно тряслась голова.

Фото: Alexander Miridonov, Sputnik, Government Pool Photo via AP
Фото: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Фото: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин