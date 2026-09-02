Лукашенко на ШОС+ предстал дряхлым стариком

Лукашенко на заседании ШОС+ в Бишкеке оказался в объективах российских фотографов. Диктатор, чьи фото тщательно ретушируют придворные пропагандисты, на самом деле выглядит глубоко дряхлым стариком.
Несмотря на заметное похудение после американских препаратов, которые привез диктатору спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул, правитель остается далек от лучшей формы. Судя по видео выступлений в Кыргызстане, у Лукашенко сильно тряслась голова.
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