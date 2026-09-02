Соболенко заочно ответила российской экс-теннисистке 5 2.09.2026, 15:57

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска призвала критиков «заниматься своей жизнью».

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в последнее время находится под градом критики. Ей приходится не только объяснять, почему она часто проигрывает, но и много чего еще. Например, как ей пришло в голову играть в таком странном платье, не слишком ли много на ней бриллиантов и не вредит ли ее светская жизнь теннису… Но Арина не из тех, кто прогнется и расплачется. Она отражает эти претензии сопоставимо жестко и корректно. Хотя чувствуется, что ей все это очень не нравится, пишет «Комсомолка».

- Это был не лучший период. Не хочу оправдываться, но и говорить об этом не хочу, - сказала о кризисе последних пяти месяцев первая ракетка.

Вот российская экс-теннисистка Надежда Петрова говорит в интервью gotennis.ru, что первая ракетка много времени тратит на жизнь вне корта:

- Мне кажется, у Арины слишком много времени, сил и внимания уходит на социальные сети, видео и жизнь вне корта. Она тратит на это очень много энергии, и сейчас это начинает сказываться на ее результатах. Создается впечатление, что она меньше времени уделяет тренировкам, восстановлению и физической подготовке, немного пустив все на самотек.

На пресс-конференции после первой победы Соболенко на US Open-2026 над Камилой Осорио журналист спрашивает об этом непосредственно у Арины:

- На прошлой неделе у вас было много дел (речь о различных рекламных мероприятиях. - Ред.), а теперь вам нужно сосредоточиться на теннисе. И есть определенное давление…

- Вы думаете, я не была сосредоточена на теннисе на прошлой неделе? – строго спросила Арина. - Это как мое хобби вне тенниса. Весь наш календарь вращается вокруг него, поэтому никакие подобные мероприятия меня совсем не привлекают. И я очень тщательно выбираю всех людей, с которыми работаю, все бренды, с которыми сотрудничаю. Мне должно быть действительно комфортно с ними, чтобы не тратить свою энергию. Поэтому мне очень нравится время, которое я провожу со своими брендами и людьми, которые там работают. Мне это доставляет удовольствие. Это как мое хобби вне теннисного графика, и оно дает мне много энергии, - цитирует теннисистку puntodebreak.com.

Первая ракетка философски заметила, что всегда будут люди, которые тебя любят или ненавидят. И добавила, что от несчастных ненавистников она устала и советует им заниматься своей жизнью.

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