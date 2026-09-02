Турчин проговорился об огромной проблеме в белорусской экономике 1 2.09.2026, 16:15

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Александр Турчин

Лукашенко называл ее «своей головной болью».

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин после доклада Александру Лукашенко, состоявшегося 2 сентября, заявил, что белорусский экспорт сталкивается с серьезными трудностями, в первую очередь связанными с логистикой.

Среди ключевых проблем премьер назвал сложности с доставкой экспортных грузов. По его словам, изменения в международной обстановке напрямую отражаются на белорусских производителях и вынуждают их искать альтернативные маршруты поставок за рубеж.

При этом, несмотря на обозначенные трудности, Турчин заявил, что правительство сохраняет осторожный оптимизм и рассчитывает на сохранение положительных экономических тенденций до конца текущего года и в начале следующего.

Ранее Лукашенко называл дефицит внешней торговли и проблемы экспорта — своей «головной болью».

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