Один из подозреваемых в попытке атаки в аэропорту Лейпцига — белорус

Один из подозреваемых в попытке атаки в аэропорту Лейпцига — белорус5
- 2.09.2026, 16:45
- 11,362
Его нашли по следам ДНК.
Один из подозреваемых в попытке российской атаки на аэропорт в Лейпциге 4 августа — гражданин Беларуси. На месте происшествия были обнаружены следы его ДНК, сообщает «Немецкая волна».
Утверждается, что этот мужчина, который, по некоторым данным, также имеет российский паспорт, ранее уже привлекался к уголовной ответственности в странах Балтии. Немецким следователям удалось восстановить маршрут его въезда и выезда, а расследование NDR, WDR и SZ показало, что он въехал в Шенгенскую зону по итальянской туристической визе. Правоохранительные органы установили, что этот документ был выдан в конце апреля в итальянском дипломатическом представительстве в Минске.
Также следователи установили личность второго подозреваемого, имеющего российский и латвийский паспорта.
Ранее правительство Германии связало диверсию с использованием беспилотников со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига 4 августа с Россией.
Напомним, в аэропорту Лейпцига 4 августа произошла попытка диверсии против украинского грузового самолета Ан-124. СМИ сообщали со ссылкой на данные немецких следственных органов об участии в предполагаемой атаке сразу нескольких дронов. Один из БПЛА со взрывчаткой был обнаружен недалеко от нескольких украинских грузовых самолетов, второй, вероятно, врезался в грузовой самолет компании DHL через считаные минуты после обнаружения первого.