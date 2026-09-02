Как мир на самом деле смотрит на Китай? 2 2.09.2026, 16:53

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Не стоит путать популярность с реальным влиянием.

Отношение мира к Китаю заметно улучшилось, а популярность США, напротив, снизилась. Однако говорить о победе Пекина в борьбе за глобальное влияние пока преждевременно. Когда людям предлагают выбрать предпочтительного экономического партнера, большинство по-прежнему склоняется к Вашингтону, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно последним исследованиям в 25 из 36 стран, охваченных опросом, доля респондентов с благоприятным отношением к Китаю превысила аналогичный показатель США.

Некоторые эксперты увидели в этих цифрах признаки заката американского влияния и стремительного роста влияния Пекина. Однако такая интерпретация слишком поверхностна.

«Благоприятное отношение — это, по сути, чувство», — пишут авторы. Симпатия к стране далеко не всегда означает готовность выбрать ее в качестве главного партнера.

Более показателен другой вопрос — с кем страны предпочитают иметь прочные экономические связи. В 2025 году жители 20 из 24 опрошенных стран выбрали США, а не Китай.

Особенно заметна разница в ряде европейских государств. В Канаде, Франции, Греции, Нидерландах, Испании, Швеции и Турции Китай получил более высокие оценки, однако большинство жителей этих стран предпочло экономические связи с США. В Швеции преимущество Вашингтона по этому показателю составило 48 процентных пунктов.

Не стоит путать популярность Китая с реальным влиянием. «Когда людей заставляют выбирать, большая часть мира все еще предпочитает сотрудничество с Вашингтоном», — отмечается в статье.

При этом позиции США также нельзя считать незыблемыми. Торговые войны и конфликты с союзниками способны укрепить представление о том, что американская экономика теряет лидерство.

Пока же глобальная картина выглядит сложнее, чем простое противостояние двух сверхдержав. Мир может относиться к Китаю все более благожелательно, но в вопросах денег, торговли и долгосрочного сотрудничества многие по-прежнему делают ставку на Соединенные Штаты.

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