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Министр финансов США сделал заявление, которое не понравится Лукашенко

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  • 2.09.2026, 17:31
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Министр финансов США сделал заявление, которое не понравится Лукашенко
Скотт Бессент

Вашингтон предупреждает друзей Ирана.

Министр финансов США Скотт Бессент призвал все страны, в частности Россию, не помогать Ирану и «держаться подальше». Об этом он заявил в эфире Fox News, передает ClashReport.

Журналист сказал, что вчера россияне встречались с иранскими чиновниками и, по сути, сказали: «Мы вас поддерживаем, мы вам поможем».

«Что бы вы сказали россиянам?» — спросил ведущий.

«Послушайте, мое послание всем — держитесь подальше. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился. И самый быстрый способ прекратить этот конфликт — это чтобы никто не оказывал никакой поддержки этому режиму.

Мы собираемся разорвать все связи, которые у них есть с внешним миром. Например, в прошлую пятницу мы ввели санкции против дубайских филиалов египетского банка, которые с 2025 года предоставили режиму более 1,8 миллиарда долларов. И мы намерены систематически проанализировать ситуацию и устранить каждого подобного недобросовестного игрока», — ответил министр финансов США.

Напомним, белорусский диктатор Лукашенко постоянно поддерживал режим аятолл и заявлял, что готов к обсуждению с Ираном любых вопросов — от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы.

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