Лукашенко готов «на какое угодно» сотрудничество с Ираном

Лукашенко готов «на какое угодно» сотрудничество с Ираном2
- 20.08.2025, 12:25
В Минск прилетел президент Пезешкиан.
Лукашенко заявил, что готов к обсуждению с Ираном любых вопросов — от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы. Об этом диктатор рассказал на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Минске 20 августа.
Пезешкиан отметил тот факт, что у двух режимов общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения, а также что и Иран, и Беларусь находятся под западными санкциями.
Примечательно, что визит президента Ирана пройдет на фоне участившихся открытых контактов Александра Лукашенко с властями Соединенных Штатов Америки и одновременно напряженности между США и Ираном.