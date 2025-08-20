закрыть
20 августа 2025, среда, 13:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко готов «на какое угодно» сотрудничество с Ираном

2
  • 20.08.2025, 12:25
Лукашенко готов «на какое угодно» сотрудничество с Ираном

В Минск прилетел президент Пезешкиан.

Лукашенко заявил, что готов к обсуждению с Ираном любых вопросов — от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы. Об этом диктатор рассказал на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Минске 20 августа.

Пезешкиан отметил тот факт, что у двух режимов общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения, а также что и Иран, и Беларусь находятся под западными санкциями.

Примечательно, что визит президента Ирана пройдет на фоне участившихся открытых контактов Александра Лукашенко с властями Соединенных Штатов Америки и одновременно напряженности между США и Ираном.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев
Масложор
Масложор Ирина Халип