Лукашенко готов «на какое угодно» сотрудничество с Ираном 2 20.08.2025, 12:25

В Минск прилетел президент Пезешкиан.

Лукашенко заявил, что готов к обсуждению с Ираном любых вопросов — от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы. Об этом диктатор рассказал на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Минске 20 августа.

Пезешкиан отметил тот факт, что у двух режимов общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения, а также что и Иран, и Беларусь находятся под западными санкциями.

Примечательно, что визит президента Ирана пройдет на фоне участившихся открытых контактов Александра Лукашенко с властями Соединенных Штатов Америки и одновременно напряженности между США и Ираном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com