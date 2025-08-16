В Беларусь едет президент Ирана 3 16.08.2025, 17:32

1,716

Масуд Пезешкиан

Визит происходит на фоне обострения отношений режима аятолл и США.

Иранский президент Масуд Пезешкиан посетит Беларусь в начале следующей недели, следует из сообщения его политического советника, директора Института исследований Ирана и Евразии (IRAS) Мехди Санаи, заметил «Позiрк».

«Доктор Пезешкиян с понедельника, 27 Мердaд (1404 года — по персидскому календарю, дата соответствует 18 августа 2025 года. — «Позірк».), совершит двухдневную поездку в Армению и Беларусь, — написал он на своей странице в социальной сети Х. — Целями визита являются укрепление двусторонних отношений, особенно в торговой сфере, а также подписание документов».

«Эта поездка была запланирована на начало Тира (этот месяц соответствует периоду с 23 июня по 23 июля 2025-го. — прим.), но была отложена. Президент приглашен для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае в месяце Шахриваре (период с 23 августа по 22 сентября 2025-го; саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября. — прим.)», — отметил Санаи.

Пезешкиан как президент страны — наблюдателя при ЕАЭС должен был участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 июня в Минске, однако отменил поездку из-за обстановки в ближневосточном регионе.

Примечательно, что визит президента Ирана пройдет на фоне участившихся открытых контактов Александра Лукашенко с властями Соединенных Штатов Америки и одновременно напряженности между США и Ираном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com