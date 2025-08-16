закрыть
16 августа 2025, суббота, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь едет президент Ирана

3
  • 16.08.2025, 17:32
  • 1,716
В Беларусь едет президент Ирана
Масуд Пезешкиан

Визит происходит на фоне обострения отношений режима аятолл и США.

Иранский президент Масуд Пезешкиан посетит Беларусь в начале следующей недели, следует из сообщения его политического советника, директора Института исследований Ирана и Евразии (IRAS) Мехди Санаи, заметил «Позiрк».

«Доктор Пезешкиян с понедельника, 27 Мердaд (1404 года — по персидскому календарю, дата соответствует 18 августа 2025 года. — «Позірк».), совершит двухдневную поездку в Армению и Беларусь, — написал он на своей странице в социальной сети Х. — Целями визита являются укрепление двусторонних отношений, особенно в торговой сфере, а также подписание документов».

«Эта поездка была запланирована на начало Тира (этот месяц соответствует периоду с 23 июня по 23 июля 2025-го. — прим.), но была отложена. Президент приглашен для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае в месяце Шахриваре (период с 23 августа по 22 сентября 2025-го; саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября. — прим.)», — отметил Санаи.

Пезешкиан как президент страны — наблюдателя при ЕАЭС должен был участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 июня в Минске, однако отменил поездку из-за обстановки в ближневосточном регионе.

Примечательно, что визит президента Ирана пройдет на фоне участившихся открытых контактов Александра Лукашенко с властями Соединенных Штатов Америки и одновременно напряженности между США и Ираном.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина