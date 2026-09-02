В Лиде врачи спасли трех иностранцев, отравившихся грибами

В Лиде врачи спасли трех иностранцев, отравившихся грибами13
- 2.09.2026, 20:24
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Гости из Туркменистана съели бледную поганку.
Врачи спасли трех граждан Туркменистана, которые в Лиде отравились грибами. Лабораторный анализ подтвердил, что это была бледная поганка. Об этом рассказала телерадиокомпания «Гродно».
Мужчины сейчас чувствуют себя хорошо, но все еще находятся в больнице.
«Мы собрали грибы, пожарили, покушали, не знали, что они опасные, думали, съедобные. Собирали в лесу, съели немножко — тарелку, втроем», — рассказал один из отравившихся Шатлык Хыдырбаев.
Двое мужчин оказались в реанимации, третий — в токсикологическом отделении. Врачи рассказали, что на момент поступления у них были повреждения в печени и почках.
«Пациенты поступали с признаками гастроэнтерита. В пользу этого диагноза говорили выраженные сдвиги лабораторных показателей — уровень трансаминаз был в 200 раз выше нормы (признак серьезного повреждения клеток печени. — Прим. ред.). Выраженная коагулопатия, нарушение белково-синтетической функции печени, выраженное почечное повреждение. Наши подозрения были позже подтверждены национальной антидопинговой лабораторией, где были найдены альфа-, бета-аманитины, фаллоидин, то есть это токсины бледной поганки», — рассказал доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГРГМУ Сергей Виноградов.
Напомним, мужчины с признаками отравления грибами попали в больницу 19 августа. У всех троих были боли, тошнота, рвота и диарея. Врачи предположили, что мужчины могли съесть бледную поганку — один из самых ядовитых грибов.
Медики предупреждают, что при отравлении бледной поганкой через два-три дня может наступить мнимое улучшение состояния. При этом содержащиеся в грибе токсины продолжают поражать клетки печени и почек, что может привести к тяжелым последствиям, в том числе смерти. Термическая обработка эти токсины не разрушает.
Специалисты советуют не употреблять в пищу грибы, в безопасности которых нет полной уверенности.