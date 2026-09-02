Сын Лукашенко оказался в центре громкого скандала в Турции 20 2.09.2026, 16:00

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На суде в Анкаре стало известно о поездках белорусской делегации в Бодрум.

Один из сыновей Александра Лукашенко — имя которого в материалах дела не раскрывается — оказался в центре громкого турецкого скандала: по данным следствия, для поездки в Бодрум ему и сопровождавшей его охране предоставили автомобиль со спецсигналом, закрепленный за бывшим министром внутренних дел Турции Идрисом Наимом Шахином. Об этом стало известно из показаний, данных в рамках расследования деятельности религиозного движения «сулейманджистов», фигуранты которого также подозреваются в организации проституции с участием женщин, вывезенных из Беларуси. Об этом пишет турецкое издание halktv.com.

Бывший советник Шахина Омюр Юджель, дававший показания следствию, рассказал, что автомобиль Audi Q7 с номером 34 EMT 156 был передан «сыну Лукашенко и сопровождавшей его передовой группе охраны» для поездки в Бодрум. При этом, по словам Юджеля, с машины предварительно сняли проблесковый маячок — прежде чем передать ее белорусской делегации. Позже этот автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы гости из Минска не остались без транспорта, им предоставили другой служебный Audi Q7, также закрепленный за Шахином.

Сам бывший министр подтвердил на допросе, что автомобиль передавался «делегации из Беларуси», и заявил, что всеми организационными вопросами, связанными с белорусскими гостями, занимался именно Юджель. «Автомобиль в последнее время с моего ведома использовали гости из Беларуси», — заявил Шахин следователям.

Отдельным блоком в деле фигурируют обвинения в организации проституции с привлечением женщин из Беларуси. Согласно заявлению, поданному еще в 2011 году, один из фигурантов дела — Сулейман Хильми Калджи, которого Шахин описал как своего давнего знакомого, ведущего бизнес в Беларуси и поддерживающего связи с белорусскими политиками, — якобы привозил женщин из Беларуси в Турцию для использования в организации проституции. Шахин заявил, что не располагал информацией об этих обвинениях, и подчеркнул, что если автомобили, закрепленные на его имя, действительно использовались для перевозки женщин в этих целях, то происходило это без его ведома.

По итогам допроса, длившегося около 3,5 часов, прокуратура Анкары потребовала применить к Шахину меры судебного контроля сразу по двум статьям Уголовного кодекса Турции — за содействие преступной организации и укрывательство преступника, — а также запретить ему выезд за границу.

Расследование продолжается: следствие намерено установить, кем именно и с какой целью использовались автомобили, закрепленные за бывшим турецким министром, — включая эпизод с поездкой сына белорусского правителя в Бодрум.

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