Польша, не выгоняй белорусов 2.09.2026, 11:32

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Фото: Charter97.org

Экс-спецдокладчица ООН обратилась к польским властям.

Бывшая специальная докладчица ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин написала статью для влиятельного польского издания «Gazeta Wyborcza». В ней она поделилась взглядом на нынешнее положение дел в Беларуси, ситуацию белорусов в Польше и сделала несколько выводов, а также обращается к официальной Варшаве.

Сайт Charter97.org приводит перевод на русский язык:

— В последние месяцы десятки белорусских беженцев обращались ко мне с просьбой вмешаться в связи с действиями польских властей. Белорусы подали заявления на убежище, но получили отказ. Вмешательство в индивидуальные производства выходит за рамки полномочий независимых экспертов при ООН. Тем не менее я имею право — и считаю своим долгом — поделиться убеждением: большинство белорусских беженцев столкнулись бы с репрессиями, если бы их отправили обратно на родину.

Высылка их туда сделала бы Польшу соучастницей серьезных нарушений международного и европейского права в этой сфере.

Большинство людей, бежавших из Беларуси — «беглых», как называет их Лукашенко, — воспринимаются как предатели. Если же во время своего изгнания в стране, где гарантирована свобода слова, они критиковали режим, его политику или выступали за санкции, им может грозить обвинение в экстремизме и суровое наказание: годы тюрьмы, сопряженные с пытками, а возможно, и лишение гражданства.

Именно эта угроза заставляет противников режима, оставшихся в Беларуси, прибегать к самоцензуре. Однако было бы ошибкой полагать, что уехавшие из страны находятся вне опасности. Сегодня под угрозой репрессий находятся не только политические активисты, участвовавшие в антиправительственных демонстрациях 2020 года.

Люди, эмигрировавшие в Польшу «по экономическим причинам», по студенческой визе или с целью воссоединения семьи, также оказались на прицеле КГБ.

Белорусы, которые уже несколько лет живут в Польше и которым отказывают в продлении вида на жительство или в предоставлении международной защиты, слышат, что «им следовало раньше подать на убежище», что они были «мелкими оппозиционерами» или «недостаточно активными».

Некоторые из приводимых обоснований — например, утверждение, что ситуация с правами человека в Беларуси улучшилась (в 2025 году прошли «выборы», были освобождены политзаключенные), — можно объяснить только незнанием или цинизмом.

Каждую неделю белорусов произвольно задерживают — в самой Беларуси или при пересечении границы, — потому что КГБ опознал их на фотографиях с демонстраций 2020 года или с акций, прошедших с тех пор уже за пределами страны. Ни одно из этих обстоятельств не становится препятствием.

С точки зрения миграционного права это делает их так называемыми беженцами «на месте» (sur place), высылка которых категорически запрещена: они не подали на убежище сразу, поскольку добросовестно (bona fide) не знали, что репрессии усилятся и приобретут трансграничный характер. Отправка их сейчас в Беларусь подвергла бы их серьезной опасности.

Однако белорусы, как пишет Анаис Марин, вынужденные жить в изгнании, чувствуют себя между молотом и наковальней:

— Принимающие страны стали более подозрительными — и вина за это лежит на гибридных атаках белорусского режима. Использование этим режимом мигрантов из третьих стран с 2021 года усилило антииммигрантские настроения.

Заметны усталость и снижение толерантности по отношению к беженцам от войны, что выливается в рост неприязни не только к украинцам, но и к белорусам, воспринимаемым как агрессоры и спекулянты. Хуже того, вербовка мигрантов «с Востока» для проведения диверсионной и подрывной деятельности в странах ЕС побудила некоторые из них ужесточить условия въезда и пребывания белорусов во имя национальной безопасности.

Относится ли это к Польше? Хотя закон об иностранцах все еще обсуждается, изменения уже заметны: впервые за первую половину 2026 года было вынесено больше отказных решений, чем положительных, по заявлениям белорусов на убежище. Если это новая тенденция, вполне объяснимо, что она вызывает у них тревогу.

Обеспокоенность выражают и правозащитники: если международное право запрещает депортацию в страны, признанные «небезопасными», почему Польша таким образом высылает белорусов? Как и в других частях Европы в годы выборов, идеи крайне правых набирают популярность, и за это сейчас расплачиваются даже столь хорошо интегрированные иммигранты, как белорусы, которые в значительной степени способствуют процветанию польской экономики.

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