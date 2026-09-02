Одна из стран начала отменять авиарейсы в Россию

Одна из стран начала отменять авиарейсы в Россию12
- 2.09.2026, 12:25
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После предупреждения Зеленского.
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines в ночь на среду, 2 сентября, отменила пассажирский авиарейс из Бодрума (Турция) в Москву из-за «ситуации с воздушным пространством» России. Об этом пишет Диалог.UA со ссылкой на данные FlightAware и мониторинг соцсетей.
Рейс РС1456 авиакомпании Pegasus должен был 2 сентября отправиться из Бодрума в Москву в 00:05. Во Внуково самолет должен был приземлиться в 04:25 по московскому времени. Однако рейс отменили перед самой посадкой. В социальных сетях сообщают, что все турецкие авиакомпании отменили рейсы из-за «ситуации с воздушным пространством» России. Официально эта информация пока не подтверждена.
Компания Pegasus Airlines тоже еще никак не комментировала ситуацию с отменой рейса в Москву. Следующий рейс Pegasus Airlines из Бодрума в Москву запланирован на 3 сентября. На момент написания данной новости его еще не отменили.
Напомним, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ответ на новую эскалацию со стороны Москвы объявил о начале кампании по блокаде воздушного пространства России. Он предупредил авиакомпании и «всех, кто продолжает пользоваться аэропортами России» о том, что «российское небо становится полностью небезопасным». Украина пошла на такой шаг в ответ на усиление ударов оккупационной армии РФ по украинским городам и гражданской инфраструктуре.