Mitsubishi Pajero вернулся 2 2.09.2026, 12:42

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Новый Pajero значительно отличается от своего предшественника

Фото: Mitsubishi

Чем новое поколение отличается от предшественника?

Mitsubishi представила пятое поколение Pajero — первую новую версию внедорожника за 20 лет. Модель получила рамную конструкцию на базе платформы пикапа L200 (Triton) и новый дизельный двигатель.

Об этом говорится в материале издания CarExpert.

Новый Pajero значительно отличается от предшественника, производство которого было прекращено в 2021 году. Автомобиль теперь имеет конструкцию и пропорции, близкие к Pajero Sport, а выпускать его будут вместе с L200 (Triton) в Таиланде.

Кузов нового Pajero стал более вертикальным и массивным. Внедорожник получил полноразмерные световые полосы спереди и сзади, а запасное колесо перенесли с двери багажника под заднюю часть автомобиля. Для модели будет предложено шесть цветов кузова, в том числе Armor Copper и Phantom Blue.

Шасси Triton было существенно доработано специально для Pajero. Колесная база составляет 2870 мм — на 260 мм меньше, чем у пикапа. Спереди установлена подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади — пятирычажная конструкция с пружинами вместо рессор.

Длина Pajero составляет 4920 мм, ширина — 1925 мм, а высота, в зависимости от версии, — 1900–1910 мм. Автомобиль сохранит семиместную конфигурацию с тремя рядами сидений, а в Австралии, как ожидается, также будет доступна пятиместная версия.

Салон получил новую для Mitsubishi архитектуру с высокой приборной панелью. Центральный экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель имеют диагональ 14,3 дюйма, хотя для некоторых комплектаций предусмотрены 12,3-дюймовые дисплеи. Физические кнопки управления климат-контролем остались.

Для Pajero также предусмотрена аудиосистема Yamaha с 12 динамиками и двумя усилителями. Второй ряд сидений может сдвигаться на 150 мм для более удобного доступа к третьему ряду. Mitsubishi заявляет, что там достаточно места над головой даже для взрослых.

В начале продаж Pajero будет доступен только с 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодизелем. Мощность составляет 150 кВт, а крутящий момент — 470 или 480 Нм в зависимости от версии. Двигатель работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль оснащен системой полного привода Super Select 4WD-II с режимами 2H, 4H, 4HLc и 4LLc. Также заявлена система Super All-Wheel Control и семь режимов движения — Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.

Продажи нового Pajero первыми начнутся в Таиланде. В Австралии прием предварительных заказов начнется в октябре, а местная премьера ожидается в декабре.

Новый Pajero будет конкурировать с Ford Everest, Isuzu MU-X, GWM Tank 500 и Toyota Prado. Цена пока не объявлена, но, как ожидается, модель будет стоить дороже предыдущего Pajero Sport.

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