В Беларуси обновили список работников, которым положено бесплатное молоко 6 2.09.2026, 13:13

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Норма выдачи — 0,5 литра за рабочий день или смену.

С 2 сентября в Беларуси действует новый перечень вредных веществ, при контакте с которыми работникам полагается бесплатное молоко или равноценные продукты питания. Обновленный список утвержден совместным постановлением Минтруда и Минздрава №67/94 от 25 августа 2026 года.

Общий принцип остался прежним: льгота распространяется на сотрудников, которые по роду своей работы контактируют с вредными веществами — производят их, используют, хранят, перевозят, а также обслуживают и ремонтируют соответствующее оборудование. Требование действует одинаково для государственных и частных нанимателей.

Количество групп вредных веществ в перечне не изменилось — их по-прежнему 57, однако формулировки ряда пунктов стали более подробными. Так, если раньше в документе фигурировало обобщенное упоминание лантаноидов и их соединений, то теперь список расшифрован — в нем поименно указаны скандий, иттрий, лантан, церий, неодим, самарий, европий и другие элементы этой группы. Похожую детализацию внесли и в некоторые другие позиции перечня.

В связи с этим нанимателям предстоит сверить собственные внутренние перечни должностей и профессий, дающих право на молоко, с обновленным документом. Такой список закрепляется в коллективном договоре предприятия, а если его нет — утверждается нанимателем по согласованию с профсоюзом (при его наличии).

Сколько молока положено работнику

Норма выдачи — 0,5 литра за рабочий день или смену. Право на нее возникает, если сотрудник фактически занят на вредных работах не менее половины рабочего времени: например, при восьмичасовом графике — минимум четыре часа, при двенадцатичасовой смене — минимум шесть. При этом суммировать время контакта с вредными веществами за разные рабочие дни нельзя.

Вместо молока наниматель вправе предложить работнику другие равноценные продукты — кефир, простоквашу, ряженку, определенные виды йогурта, творог, сыр либо специализированное профилактическое питание. Такая замена возможна только по согласованию с профсоюзом.

Почему именно молоко

Традиция выдавать молоко за вредность возникла не на пустом месте: долгое время считалось, что этот продукт помогает организму противостоять воздействию отдельных вредных веществ благодаря содержанию белка, жиров, кальция и других полезных компонентов.

При этом важно понимать: молоко — не универсальное «противоядие» от производственных вредностей. Оно не нейтрализует токсины и не может заменить средства индивидуальной защиты, вентиляцию, регулярные медосмотры и другие обязательные меры охраны труда.

Именно поэтому современные правила и не ограничиваются одним лишь молоком — в ряде случаев его разрешено заменять другими равноценными продуктами или специализированным профилактическим питанием. Смысл такой меры — дать организму работника дополнительную поддержку, а не компенсировать вред от контакта с опасными веществами постфактум.

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