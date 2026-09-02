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Путин истерично дергал ногами, когда Моди призвал его уйти из Украины

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  • 2.09.2026, 13:20
  • 13,956
Путин истерично дергал ногами, когда Моди призвал его уйти из Украины
Нарендра Моди

Странное поведение российского диктатора попало на видео.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным призвал как можно скорее завершить войну против Украины. В то же время внимание зрителей привлекло поведение самого Путина – во время разговора он несколько раз странно подергивал ногами.

Фрагмент странных движений правителя РФ публикует New York Post. В начале встречи Моди и Путин пожали друг другу руки и позировали перед камерами, после чего сели на стулья для переговоров. Однако ещё до приветствия присутствующих в зале российский президент начал двигать ногами.

На видео видно, как его колени несколько раз дергаются в разные стороны, а стопы двигаются вверх и вниз. Путин попытался изменить положение тела, однако это не прекратило странных движений. Они продолжались и во время его выступления.

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