Осенью в Минске второй раз за год зацвели каштаны 2 2.09.2026, 14:36

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Фото: @pawlinzmenska

Необычные кадры для начала сентября.

Минчанин pawlinzmenska рассказал в Threads, что в центре столицы второй раз за год зацвели каштаны.

«Пока у всех осень, на Немиге в Минске лето еще только начинается, — пишет он. — Да, опять зацвели каштаны повторно, потому что уже в июле они стояли голые».

Минчанин опубликовал в соцсети фото, сделанные в центре города.

Обычно каштаны в Беларуси цветут в мае — начале июня, но иногда из-за жары и засухи деревья могут повторно зацветать в конце лета или осенью.

Фото: @pawlinzmenska

Фото: @pawlinzmenska

Фото: @pawlinzmenska

Фото: @pawlinzmenska

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