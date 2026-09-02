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Осенью в Минске второй раз за год зацвели каштаны

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  • 2.09.2026, 14:36
  • 1,286
Осенью в Минске второй раз за год зацвели каштаны
Фото: @pawlinzmenska

Необычные кадры для начала сентября.

Минчанин pawlinzmenska рассказал в Threads, что в центре столицы второй раз за год зацвели каштаны.

«Пока у всех осень, на Немиге в Минске лето еще только начинается, — пишет он. — Да, опять зацвели каштаны повторно, потому что уже в июле они стояли голые».

Минчанин опубликовал в соцсети фото, сделанные в центре города.

Обычно каштаны в Беларуси цветут в мае — начале июня, но иногда из-за жары и засухи деревья могут повторно зацветать в конце лета или осенью.

Фото: @pawlinzmenska
Фото: @pawlinzmenska
Фото: @pawlinzmenska
Фото: @pawlinzmenska
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