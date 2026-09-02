Осенью в Минске второй раз за год зацвели каштаны

Осенью в Минске второй раз за год зацвели каштаны2
- 2.09.2026, 14:36
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Необычные кадры для начала сентября.
Минчанин pawlinzmenska рассказал в Threads, что в центре столицы второй раз за год зацвели каштаны.
«Пока у всех осень, на Немиге в Минске лето еще только начинается, — пишет он. — Да, опять зацвели каштаны повторно, потому что уже в июле они стояли голые».
Минчанин опубликовал в соцсети фото, сделанные в центре города.
Обычно каштаны в Беларуси цветут в мае — начале июня, но иногда из-за жары и засухи деревья могут повторно зацветать в конце лета или осенью.