В России трижды за два дня школьники напали с ножами на учеников и учителей 7 2.09.2026, 14:38

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иллюстративное фото

В Красноярском крае, Новой Москве и Башкортостане.

Утром 2 сентября в школе № 1392 имени Д. В. Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения Денис Бахарев уточнил, что это был подросток «с особенностями здоровья», его обезвредила охрана. Педагог получил «поверхностные травмы», ему оказывают медицинскую помощь. Начато внутреннее расследование.

Очевидцы рассказали «Осторожно, Москва», что на учителя напал восьмиклассник, ранее оставленный на второй год. По данным канала, пострадала социальный педагог, которая по совместительству является учителем русского языка и литературы.

Также 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из девятиклассников ранил одноклассника. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил глава Кушнаренковского района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кильсенбаев заявил, что на уроке между девятиклассниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Это уже третье нападение в российских учебных заведениях за последние два дня. 1 сентября в школе № 2 в Канске Красноярского края семиклассница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. В результате пострадали 7 человек, в том числе пятеро детей. Было возбуждено уголовное дело.

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