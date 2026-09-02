В Эстонии избрали нового президента 2 2.09.2026, 15:18

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Юлле Мадизе

Фото: ERR

Им стала Юлле Мадизе.

Депутаты парламента Эстонии избрали канцлера права Юлле Мадизе новым президентом страны, сообщает Delfi.

Мадизе была единственным кандидатом на пост главы государства. На тайном голосовании депутатов парламента 2 сентября она получила 71 голос из 78. Официальная инаугурация нового президента Эстонии ожидается в середине октября 2026 года, после истечения полномочий действующего президента Алара Кариса.

51-летняя Юлле Мадизе ранее работала в Министерстве юстиции, Конституционном комитете парламента, генеральным аудитором Национального контрольного управления, юридическим советником президента. С 2015 года она работала канцлером права, в конце 2021 года была переизбрана на этот пост на второй срок.

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