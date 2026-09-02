ВСУ уничтожили новейший морской дрон РФ «Кама» у острова Змеиный 2 2.09.2026, 15:29

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Фото: дрон "Кама" (сайт производителя)

Почти сразу же после его презентации.

ВМС ВСУ вместе с одним из спецподразделений СБУ провели успешную спецоперацию в акватории Черного моря. У острова Змеиный обнаружили и поразили вражеский морской дрон «Кама».

Об этом сообщают ВМС ВС Украины.

Как произошло поражение

Спецоперацию в Черноморской акватории провели совместно бойцы ВМС и одного из спецподразделений СБУ. Вблизи острова Змеиный украинские военные обнаружили и поразили вражеский безэкипажный катер. После попадания катер загорелся и сдетонировал, цель была уничтожена.

Что такое МБЭК «Кама»

Многофункциональный безэкипажный катер «Кама» – разработка компании ZALA (дочерняя структура концерна «Калашников»), которую официально впервые представили 11 июня 2026 года на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте. По данным производителя, на салоне показали сразу две модификации аппарата.

Согласно официальному релизу ZALA, катер имеет следующие характеристики:

автономность – до 12 часов;

крейсерская скорость – 12 узлов (22,2 км/ч), максимальная – 30 узлов;

дальность хода – до 700 км;

грузоподъемность – до 600 кг полезной нагрузки;

способность удерживать позицию при волнении моря до 3 баллов;

оснащен тепловизионными камерами и системой автоматического возврата на базу в случае потери канала связи с оператором.

Производитель позиционирует «Каму» как аппарат двойного назначения – для гидрографических работ, экологического мониторинга и доставки грузов, а также для патрулирования и «специальных задач».

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