ВСУ уничтожили новейший морской дрон РФ «Кама» у острова Змеиный

ВСУ уничтожили новейший морской дрон РФ «Кама» у острова Змеиный2
- 2.09.2026, 15:29
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ВМС ВСУ вместе с одним из спецподразделений СБУ провели успешную спецоперацию в акватории Черного моря. У острова Змеиный обнаружили и поразили вражеский морской дрон «Кама».
Об этом сообщают ВМС ВС Украины.
Как произошло поражение
Спецоперацию в Черноморской акватории провели совместно бойцы ВМС и одного из спецподразделений СБУ. Вблизи острова Змеиный украинские военные обнаружили и поразили вражеский безэкипажный катер. После попадания катер загорелся и сдетонировал, цель была уничтожена.
Что такое МБЭК «Кама»
Многофункциональный безэкипажный катер «Кама» – разработка компании ZALA (дочерняя структура концерна «Калашников»), которую официально впервые представили 11 июня 2026 года на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте. По данным производителя, на салоне показали сразу две модификации аппарата.
Согласно официальному релизу ZALA, катер имеет следующие характеристики:
автономность – до 12 часов;
крейсерская скорость – 12 узлов (22,2 км/ч), максимальная – 30 узлов;
дальность хода – до 700 км;
грузоподъемность – до 600 кг полезной нагрузки;
способность удерживать позицию при волнении моря до 3 баллов;
оснащен тепловизионными камерами и системой автоматического возврата на базу в случае потери канала связи с оператором.
Производитель позиционирует «Каму» как аппарат двойного назначения – для гидрографических работ, экологического мониторинга и доставки грузов, а также для патрулирования и «специальных задач».