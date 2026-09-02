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Узбекистан отворачивается от Кремля

  • 2.09.2026, 16:19
  • 3,526
Узбекистан отворачивается от Кремля

Ташкент ищет отношений с США.

Узбекистан стремится превратиться в один из ключевых экономических и технологических центров Центральной Азии, одновременно усиливая сотрудничество с США. Посол страны в Вашингтоне Фуркат Сидиков подтверждает этот курс, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По словам дипломата, за 35 лет независимости страна переживает глубокую трансформацию. «Сегодня мы говорим о «Новом Узбекистане», потому что наша страна проходит через масштабные преобразования», — заявил Сидиков.

Особое место в новой стратегии занимает Вашингтон. Ташкент рассчитывает на расширение сотрудничества в энергетике, технологиях, инфраструктуре и добыче критически важных минералов. Стороны обсуждают коммерческий пакет стоимостью $105 млрд на десять лет, из которых около $35 млрд приходятся на ближайшие обязательства по инвестициям и закупкам.

Узбекистан также рассчитывает завершить вступление во Всемирную торговую организацию уже в этом году и активно привлекает американские компании. Национальная программа по критическим минералам включает 76 проектов с планируемыми инвестициями в $2,6 млрд.

При этом Ташкент продолжает поддерживать тесные связи с Москвой: Россия и Узбекистан называют свои отношения «всеобъемлющим стратегическим партнерством и союзничеством», а двусторонняя торговля в 2026 году продолжает расти.

Однако внешнеполитический баланс страны постепенно меняется. Узбекистан все активнее ищет альтернативные рынки, инвестиции и транспортные маршруты, что позволяет ему снижать зависимость от традиционной российской сферы влияния. Параллельно Ташкент укрепляет отношения с Китаем и рассчитывает на исторический визит президента США в 2027 году.

«Мы хотим, чтобы наше партнерство с США развивалось на собственной прочной основе доверия и взаимной выгоды», — подчеркнул Сидиков.

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