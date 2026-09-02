ВСУ заявили об уничтожении истребителя МиГ-29 в Ростовской области 2.09.2026, 16:41

2,976

Самолет был уничтожен в районе Миллерово.

Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета МиГ-29 в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области — атака произошла еще 27 августа.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в среду, 2 сентября.

По уточненным данным, помимо МиГ-29, подтверждено и уничтожение вертолета Ка-27 — он был поражен 30 августа в районе аэродрома Ейск в Краснодарском крае.

1 сентября и в ночь на 2 сентября подразделения Сил обороны поразили ряд других военных целей. Во Владимировке Донецкой области был поражен склад боеприпасов противника, а в Очеретино той же области — склад материально-технических средств подразделения оккупантов.

В Речице Брянской области России поразили район сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Степень нанесенного ущерба уточняется, работа по ключевым военным целям противника продолжается.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для поражения и уничтожения всех типов воздушных целей с применением управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с использованием неуправляемых средств поражения. Способен развивать скорость до 2450 км/ч и имеет боевой радиус 700 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com