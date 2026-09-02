ВСУ заявили об уничтожении истребителя МиГ-29 в Ростовской области
- 2.09.2026, 16:41
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Самолет был уничтожен в районе Миллерово.
Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета МиГ-29 в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области — атака произошла еще 27 августа.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в среду, 2 сентября.
По уточненным данным, помимо МиГ-29, подтверждено и уничтожение вертолета Ка-27 — он был поражен 30 августа в районе аэродрома Ейск в Краснодарском крае.
1 сентября и в ночь на 2 сентября подразделения Сил обороны поразили ряд других военных целей. Во Владимировке Донецкой области был поражен склад боеприпасов противника, а в Очеретино той же области — склад материально-технических средств подразделения оккупантов.
В Речице Брянской области России поразили район сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Степень нанесенного ущерба уточняется, работа по ключевым военным целям противника продолжается.
МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для поражения и уничтожения всех типов воздушных целей с применением управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с использованием неуправляемых средств поражения. Способен развивать скорость до 2450 км/ч и имеет боевой радиус 700 км.