Лукашенко начал внезапную проверку внутренних войск МВД 9 2.09.2026, 17:05

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Такая проверка проводится впервые.

В 7-й отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск МВД, дислоцирующейся в Витебске, стартовала проверка боеготовности. Инициатором проверки выступил диктатор Лукашенко. Соответствующее поручение о приведении подразделения в боевую готовность сегодня вручил главе МВД Ивану Кубракову госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает БелТА.

Вольфович напомнил, что в стране в целом продолжается масштабная проверка государственных органов, входящих в систему обеспечения национальной безопасности. Ранее, на прошлой неделе, Лукашенко уже поручал привести в полную боевую готовность 51-ю артиллерийскую бригаду.

По словам госсекретаря Совбеза, не является секретом и то, что диктатор поставил задачу проверить и другие структуры, входящие в военную организацию страны.

«В частности, одной из основных является Министерство внутренних дел. Поэтому сегодня министру внутренних дел было вручено распоряжение о приведении в боевую готовность в соответствии с предназначением 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, дислоцирующейся в Витебске», — уточнил Вольфович.

Как отметил госсекретарь Совбеза, подобная проверка боеготовности в структуре МВД проводится впервые за всю историю ведомства.

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