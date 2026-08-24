Лукашенко поднял по тревоге артиллерийскую бригаду 10 24.08.2026, 13:43

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иллюстративное фото

Подразделения доукомплектуют до штатов военного времени.

В Беларуси по поручению диктатора Александра Лукашенко проверяется боеготовность одной из артиллерийских бригад. 24 августа госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил соответствующее распоряжение Министру обороны Виктору Хренину, сообщили в Минобороны.

Бригада будет приведена в готовность к выполнению задач по предназначению «с отмобилизованием и доукомплектованием до штатов военного времени отдельных подразделений».

«В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей. Особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления от Министра обороны до командира отдельного подразделения. Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране», — сообщил Вольфович.

Он добавил, что цель мероприятий — изучить, устранены ли недочеты, выявленные в ходе предыдущей проверки, а также проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.

Подобные проверки Совбез намерен провести и в других формированиях и силовых ведомствах».

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