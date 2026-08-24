закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко поднял по тревоге артиллерийскую бригаду

10
  • 24.08.2026, 13:43
  • 7,092
Лукашенко поднял по тревоге артиллерийскую бригаду
иллюстративное фото

Подразделения доукомплектуют до штатов военного времени.

В Беларуси по поручению диктатора Александра Лукашенко проверяется боеготовность одной из артиллерийских бригад. 24 августа госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил соответствующее распоряжение Министру обороны Виктору Хренину, сообщили в Минобороны.

Бригада будет приведена в готовность к выполнению задач по предназначению «с отмобилизованием и доукомплектованием до штатов военного времени отдельных подразделений».

«В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей. Особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления от Министра обороны до командира отдельного подразделения. Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране», — сообщил Вольфович.

Он добавил, что цель мероприятий — изучить, устранены ли недочеты, выявленные в ходе предыдущей проверки, а также проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.

Подобные проверки Совбез намерен провести и в других формированиях и силовых ведомствах».

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук