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Главного российского пропагандиста Дмитрия Киселева убрали из «Вестей недели»

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  • 24.08.2026, 17:39
  • 15,254
Главного российского пропагандиста Дмитрия Киселева убрали из «Вестей недели»
Дмитрий Киселев

Эту программу он вел с 2012 года.

Пропагандист Дмитрий Киселев перестанет вести итоговую программу «Вести недели» на телеканале «Россия». Его место займет депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов, сообщила пресс-служба ВГТРК. Киселев вел «Вести недели» с сентября 2012 года, сообщает The Insider.

При этом Киселев останется на телеканале. С 6 сентября он будет вести новую еженедельную публицистическую программу под названием «Киселев», в которой, как заявляет ВГТРК, представит «авторский взгляд» на главные события в России и мире. Она будет выходить по воскресеньям в 22:00.

Киселев также остается генеральным директором государственной медиагруппы «Россия сегодня». ВГТРК причины замены ведущего «Вестей недели» не называет.

«Вести недели» — одна из главных пропагандистских программ российского государственного телевидения. Выходящая по воскресеньям передача сочетает новостные сюжеты с политическими комментариями и регулярно транслирует кремлевские нарративы о войне против Украины, Западе и внутренней политике России. Киселев был ее бессменным ведущим с 2012 года.

Об увольнении Киселева из программы и его замене на Попова на прошлой неделе сообщил канал «ВЧК-ОГПУ». Также он писал, что Киселев лишится поста гендиректора «Россия сегодня».

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