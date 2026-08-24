The Telegraph: Борьба Украины против Путина показала, на что способны женщины 3 24.08.2026, 13:17

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Особенно заметно выросло их число среди офицеров.

Война с Россией заметно изменила представления о роли женщин в украинских вооруженных силах. В армии служат около 75 тысяч женщин, более 55 тысяч из них находятся на действительной службе. Это примерно 8% всего личного состава, причем около 5,5 тысячи военнослужащих находятся непосредственно на передовой, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно заметно выросло число женщин среди офицеров. Если раньше они составляли около 4% офицерского корпуса, то к началу 2026 года их доля достигла 21%, пишет издание.

Для сравнения, в британской армии женщины составляют 11,7% действующих военнослужащих, однако непосредственно в ближнем бою участвуют менее 300 женщин.

Украинки проявляют себя не только на фронте, но и в оборонной промышленности. Среди них — 34-летняя Ирина Терех, возглавляющая украинскую компанию Fire Point. Она участвует в разработке ракет и беспилотников, а компания рассчитывает создать первый украинский перехватчик к концу 2026 года и поставить его на вооружение летом 2027-го.

На передовой также служат женщины с совершенно разным прошлым. При этом украинское общество и государственные структуры пока далеки от полного равенства. Женщины возглавляют лишь три из 23 парламентских комитетов, а в комитете по вопросам обороны и безопасности среди руководителей их нет.

«Реальные подвиги меняют статус женщин», — пишет The Telegraph. Украинские военнослужащие постепенно завоевывают доверие сослуживцев, а некоторые женщины уже выступают за равную мобилизацию мужчин и женщин по израильскому образцу.

Война стада для украинок не только испытанием, но и возможностью занять роли, которые еще недавно считались исключительно мужскими.

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