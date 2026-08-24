В сети появилась занимательная головоломка со спичками

В сети появилась занимательная головоломка со спичками7
- 24.08.2026, 13:26
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Проверьте свою внимательность и скорость мышления.
Если вы любите преодолевать сложные вызовы и решать заковыристые задания, тренируя свой интеллект, то головоломки со спичками вам обязательно понравятся. Смысл этих заданий в том, чтобы исправлять математические уравнения простым перемещением спички.
Такие головоломки веселые и интересные, и увлекут и детей, и взрослых.
УНИАН предлагает вам новую головоломку для проверки вашего IQ. На изображении ниже из спичек составлено уравнение 7-3=2, и с первого взгляда понятно, что оно неверное. Это вам предстоит исправить.
Ваше задание – переместить одну спичку так, чтобы уравнение стало правильным. На это отводится всего 5 секунд.
В сегодняшнем задании вам нужно будет полностью сосредоточиться, чтобы решить эту экстремальную головоломку. Ничего убирать и добавлять нельзя – только переместить спичку одним движением.
Вам нужно действовать быстро (помните о временном ограничении), но уверенно. Смотрите на те части цифр, которые легко меняются с помощью одной спички.
Такие задания тренируют скорость и остроту мышления, а также внимательность – крайне полезные качества и на работе, и в обычной жизни.
Нашли ли вы правильный ответ? Если вы смогли решить эту головоломку со спичками, вы превзошли себя. Если у вас не получилось найти решение с первой попытки - не стоит отчаиваться; продолжайте тренироваться, пока не станете экспертом. А правильное решение показано на картинке по ссылке.