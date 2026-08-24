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На свободу вышел политзаключенный Максим Урбанович

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  • 24.08.2026, 13:56
  • 2,894
На свободу вышел политзаключенный Максим Урбанович
Максим Урбанович
Фото: svaboda.org

Он провел за решеткой полтора года.

На свободу вышел политзаключенный Максим Урбанович, пишет «Белсат».

Максим был лишен свободы сроком на полтора года по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них — статья 342 Уголовного кодекса.

2 апреля 2025 года в квартиру, которую арендовал Максим Урбанович, ворвались силовики. После обыска Максима отвезли на допрос в Следственный комитет, а оттуда в СИЗО.

Максим является братом Дениса Урбановича, который воюет в Украине.

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