Подозреваемый в налете на ювелирный магазин в Минске пытался уехать в Санкт-Петербург

Подозреваемый в налете на ювелирный магазин в Минске пытался уехать в Санкт-Петербург10
- 24.08.2026, 13:12
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Стоимость похищенных украшений превышает 400 тысяч рублей.
Подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске задержали в рейсовом автобусе, который следовал в российский Санкт-Петербург. Об этом 24 августа сообщил начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Александр Копишев.
Налет на ювелирный магазин, расположенный в здании № 155 на столичном проспекте Независимости, мужчина совершил 21 августа. После нападения он переоделся на чердаке одного из домов по улице Калиновского и скрылся. Оперативники проверили многоэтажку и нашли там кроссовки, медицинскую маску, клетчатую сумку, а также спортивную сумку, в которой лежали коробки и подставки от ювелирных изделий.
Эксперты исследовали маску и установили генотип подозреваемого. Они проверили его по базе ДНК и нашли совпадение с 34-летним минчанином, который ранее проблем с законом не имел.
«Была получена информация, что он (подозреваемый) уже передвигается в автобусе по маршруту Минск — Санкт-Петербург», — отметил Александр Копишев.
Он добавил, что оперативники допускали, что фигурант может иметь при себе оружие.
«Во избежание причинения вреда жизни и здоровью пассажирам автобуса, во избежание попыток захвата заложников министром внутренних дел было принято решение о физическом задержании преступника сотрудниками спецподразделения «Алмаз», — рассказал начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции.
Александр Копишев добавил, что бойцы «Алмаза» задержали фигуранта в автобусе на территории Оршанского района. Они действовали так, чтобы не доставить «каких-либо неудобств пассажирам», уточнил спикер.
После задержания подозреваемого автобус отправился дальше по маршруту.
«У преступника обнаружена сумка. В сумке находились все похищенные ювелирные изделия, а также при себе преступник имел нож. После задержания преступник был доставлен в Минск, передан сотрудникам Следственного комитета», — добавил Александр Копишев.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой. Оперативники выяснили, что последние два года фигурант находился в Москве. В Беларусь он приехал в мае 2026 года. В нашей стране он «ничем не занимался, нигде не был трудоустроен и все это время вынашивал намерение о совершении преступления». Минский магазин на проспекте Независимости был одним из двух объектов, которые подозреваемый рассматривал для нападения.
Стоимость похищенных ювелирных изделий устанавливается. Предварительно, она превышает 400 тысяч рублей.