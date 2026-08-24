Новая стрижка Эрлинга Холанна взбудоражила фанатов и звезд 2 24.08.2026, 14:28

4,904

Фото: AP Photo - Canva

Эпоха викинга закончилась?

Суперзвезда «Ман Сити» Эрлинг Холанн начал сезон АПЛ в новом образе, и болельщики разошлись во мнениях. «Что ты наделал? Проиграл пари? Заблокируй меня и сотри мой номер», - написал Холанну Златан Ибрагимович.

26-летний вирусная звезда нынешнего чемпионата мира ошеломил болельщиков, отказавшись от своих фирменных длинных волос и представив радикально более короткую стрижку, пишет Euronews.

Львиная грива исчезла. Роскошные норвежские пряди срезаны. Величественные светлые волосы лишились своей длины на пике славы.

В воскресенье (23 августа) Холанн вышел в соцсети, чтобы показать новую прическу — накануне старта сезона Премьер-лиги и первого матча «Манчестер Сити» против «Борнмута».

«Новый сезон — новая стрижка», - констатировал Холанн в подписи… Пост быстро стал вирусным: фанаты заполнили раздел комментариев своими реакциями.

New season, new trim 💇🏼‍♂️😎 Full episode on YT! 🎬 pic.twitter.com/HPNqmFg5Cp — Erling Haaland (@Erling) August 23, 2026

Как когда-то у Дэвида Бекхэма, который в 2000 году распрощался с длинными волосами ради стрижки «под машинку», новая прическа «Ударного викинга» разделила мнения.

«Меня не было час, и у Холанна уже короткие волосы, серьезно», — написал один пользователь X. А другой добавил: «То, что Эрлинг Холанн обрезал волосы, хуже, чем когда Кери Рассел подстриглась в «Фелисити», выглядит ужасно, о боже».

«ЭПОХА ВИКИНГА ЗАКОНЧИЛАСЬ», — посетовал еще один.

Haaland got jokes after cutting his hair 😭✂️💈



Can you see it? 😂



(via @Erling) pic.twitter.com/CE5FqZcyVV — Bleacher Report (@BleacherReport) August 24, 2026

К обсуждению подключились и знаменитости.

Ноэл Галлахер из Oasis сказал: «Выглядишь лет на 17. Это хорошо. Перемены — это хорошо».

Бывший тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал: «Не может быть. Тебе повезло, что у тебя вообще есть волосы. Я бы мечтал о такой шевелюре. Мне нравится».

𝗛𝗔𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗖𝗔𝗟𝗟𝗘𝗗 𝗣𝗘𝗣 𝗔𝗡𝗗 𝗭𝗟𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗧𝗢 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗢𝗙𝗙 𝗛𝗜𝗦 𝗡𝗘𝗪 𝗛𝗔𝗜𝗥𝗖𝗨𝗧 😂



Pep: "You are lucky you have hair, I would love to have it" 😂👨‍🦲



Zlatan: "You’ve lost a bet or what? Oh my… Block me and erase my number" 😂 pic.twitter.com/LkxBKn1VBO — 433 (@433) August 23, 2026

Ранее Холанн шутил, что Златан Ибрагимович сказал ему: «Никогда не стриги волосы, ведь твоя сила в волосах».

Выяснилось, что Ибрагимовича не впечатлило, что Холанн не последовал его совету.

«Что ты сделал? Проиграл спор или что? Заблокируй меня и удали мой номер», — пошутил Ибрагимович.

Будем надеяться, что он действительно шутил. И что Златан ошибается: короткая стрижка не помогла Холанну в стартовом матче. Звездный нападающий упустил несколько отличных моментов в победе «Сити» на «Этихаде» со счетом 2:1. Впрочем, главное — команда выиграла…

AP Photo

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com