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Новая стрижка Эрлинга Холанна взбудоражила фанатов и звезд

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  • 24.08.2026, 14:28
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Новая стрижка Эрлинга Холанна взбудоражила фанатов и звезд
Фото: AP Photo - Canva

Эпоха викинга закончилась?

Суперзвезда «Ман Сити» Эрлинг Холанн начал сезон АПЛ в новом образе, и болельщики разошлись во мнениях. «Что ты наделал? Проиграл пари? Заблокируй меня и сотри мой номер», - написал Холанну Златан Ибрагимович.

26-летний вирусная звезда нынешнего чемпионата мира ошеломил болельщиков, отказавшись от своих фирменных длинных волос и представив радикально более короткую стрижку, пишет Euronews.

Львиная грива исчезла. Роскошные норвежские пряди срезаны. Величественные светлые волосы лишились своей длины на пике славы.

В воскресенье (23 августа) Холанн вышел в соцсети, чтобы показать новую прическу — накануне старта сезона Премьер-лиги и первого матча «Манчестер Сити» против «Борнмута».

«Новый сезон — новая стрижка», - констатировал Холанн в подписи… Пост быстро стал вирусным: фанаты заполнили раздел комментариев своими реакциями.

Как когда-то у Дэвида Бекхэма, который в 2000 году распрощался с длинными волосами ради стрижки «под машинку», новая прическа «Ударного викинга» разделила мнения.

«Меня не было час, и у Холанна уже короткие волосы, серьезно», — написал один пользователь X. А другой добавил: «То, что Эрлинг Холанн обрезал волосы, хуже, чем когда Кери Рассел подстриглась в «Фелисити», выглядит ужасно, о боже».

«ЭПОХА ВИКИНГА ЗАКОНЧИЛАСЬ», — посетовал еще один.

К обсуждению подключились и знаменитости.

Ноэл Галлахер из Oasis сказал: «Выглядишь лет на 17. Это хорошо. Перемены — это хорошо».

Бывший тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал: «Не может быть. Тебе повезло, что у тебя вообще есть волосы. Я бы мечтал о такой шевелюре. Мне нравится».

Ранее Холанн шутил, что Златан Ибрагимович сказал ему: «Никогда не стриги волосы, ведь твоя сила в волосах».

Выяснилось, что Ибрагимовича не впечатлило, что Холанн не последовал его совету.

«Что ты сделал? Проиграл спор или что? Заблокируй меня и удали мой номер», — пошутил Ибрагимович.

Будем надеяться, что он действительно шутил. И что Златан ошибается: короткая стрижка не помогла Холанну в стартовом матче. Звездный нападающий упустил несколько отличных моментов в победе «Сити» на «Этихаде» со счетом 2:1. Впрочем, главное — команда выиграла…

AP Photo
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