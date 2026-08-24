Лукашенко устроили постыдную явку с повинной 22 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

24.08.2026, 14:50

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Пропаганда напомнила болезненный для диктатора факт.

«Это было мощно!» — пишет приближенный к Лукашенко телеграм-канал, публикуя кадры шестилетней давности: правитель во время очередного многотысячного марша в Минске бегает по территории дворца с автоматом без рожка.

Возможно, таким образом пропаганда пытается подбодрить и своего патрона, и себя, напомнив лишний раз о том, что Лукашенко «здесь раз и навсегда» и «никуда не убежит».

«Шесть лет прошло, а у «врагов народа» от этих кадров до сих пор подгорает», — утверждает автор канала, не понимая, что делает явку с повинной.

Шесть лет назад «выход в народ» с оружием стал поворотным моментом. Лукашенко тем самым окончательно засвидетельствовал захват власти, которую он отныне собирался удерживать исключительно грубой и вооруженной силой. Что и делает до сих.

Карикатура: Сергей Ёлкин, DW

Вскоре после этого прозвучала печально известная и судьбоносная установка «иногда не до законов», которая дала старт превращению силовых структур в опричников режима.

Новоназначенный министр внутренних дел Иван Кубраков начал подавлять народные протесты в режиме военной операции. В ночных сафари на протестующих отметились и приближенные ко двору, например, автор вышеупомянутого телеграм-канала Наталья Эйсмонт.

Танцы с «калашниковым» привели к тому, что сегодня престарелому вождю дарят автомат «не для войны»: подавив протесты, он попал в тотальную зависимость от России и в итоге втянул Беларусь в самый кровавый европейский конфликт столетия.

Оружие друг другу дарят и его опричники, напоминая себе и другим, что в 2020-м они победили собственный народ.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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