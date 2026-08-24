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Иностранцы в Варшаве выходят на митинг из-за долгого ожидания видов на жительство

  • 24.08.2026, 9:00
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Иностранцы в Варшаве выходят на митинг из-за долгого ожидания видов на жительство

Акцию согласовали власти города.

24 августа в центре Варшавы пройдет митинг против затягивания дел о легализации иностранцев. Акцию запланировали у здания мэрии города на Plac Bankowy 3/5 с 12:00 до 14:00. Организаторы сообщили редакции vitrina.pl, что проведение собрания уже согласовано с мэрией Варшавы.

За акцией стоит недавно образованная гражданская инициатива Głos Migranta.

– Близкий мне человек столкнулся с долгими сроками ожидания. Мы прошли почти все инстанции, но в ответ – тишина. При этом у иностранца, который после трех лет ожидания карты побыта (вида на жительство – ред.) вышел с плакатом к ужонду, дело рассмотрели буквально сразу. Поступок мужчины меня вдохновил. И теперь, чтобы привлечь внимание к проблеме, мы хотим собрать перед Мазовецким ужондом людей, которые также столкнулись с длительными сроками рассмотрения дел. Мероприятие абсолютно легальное – мы подали заявку в мэрию Варшавы и получили согласование на проведение митинга 24 августа с 12:00 до 14:00, – рассказал Vitrina.pl организатор.

Участники инициативы подчеркивают, что иностранцам приходится ждать решения по 12, 18 и более месяцев. За это время возникают проблемы с поездками за границу, ведением бизнеса и обычным планированием жизни.

Один из главных пунктов акции – требование отменить статью 100d так называемой украинской спецуставы. Сейчас эта норма распространяется не только на украинцев. Она приостанавливает течение сроков рассмотрения целого ряда дел иностранцев, которыми занимаются воеводы, в том числе заявлений на временный и постоянный вид на жительство и статус долгосрочного резидента ЕС. Действие нормы продлено до 4 марта 2027 года.

Более того, в этот период к таким производствам не применяются обычные положения о бездействии органа и затягивании процедуры. Именно против этой ситуации выступают организаторы митинга. Они требуют вернуть стандартные сроки рассмотрения дел, предусмотренные Административно-процессуальным кодексом Польши (KPA).

– Мы выполняем свою часть социального контракта и не просим о привилегиях. Мы требуем отмены бессрочных задержек, возврата к нормам KPA и базового уважения к нашим правам, – заявляют организаторы.

Отдельно инициаторы акции обращают внимание на вклад иностранцев в польскую экономику. По последним данным GUS, в январе 2026 года в Польше работали около 1,12 млн иностранцев – на 7,1% больше, чем годом ранее.

Митинг заявлен как мирное публичное собрание. Присоединиться к нему организаторы приглашают иностранцев независимо от гражданства, а также поляков, которые поддерживают требования акции.

Когда: 24 августа, 12:00–14:00

Где: Plac Bankowy 3/5, Варшава

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